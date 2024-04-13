¡Ú½Õ¤ÎÌôÁ·¥ì¥·¥Ô¡ÛÆ¬ÄË¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë ¡Ø¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¥¹¡¼¥×¡Ù
½Õ¤Ï¡Ö´Î¡Ê¤«¤ó¡Ë¡×¤¬¼å¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼«Î§¿À·Ð¤¬Íð¤ì¤ä¤¹¤¤µ¨ÀáÃæ°å³Ø¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼å¤ê¤ä¤¹¤¤Â¡´ï¤Èµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤ÉÔÄ´¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¿¢Êª¤¬²ê¿á¤¤Ï¤¸¤á¤ë½Õ¤Ï¡¢Åß¤Î´Ö¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿Ï·ÇÑÊª¤ò¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤·¤è¤¦¤È¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬¹â¤Þ¤ë»þ´ü¡£¤³¤ÎÂå¼Õ¤ä²òÆÇ¤òÃ´¤¦¤Î¤¬¡¢Ãæ°å³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¿´¤ÈÂÎ¤Îµ¡Ç½¤ò£µ¤Ä¤ËÊ¬¤±¤¿¡Ò¸ÞÂ¡¡Ê´Î¡¦¿´¡¦ç£¡¦ÇÙ¡¦¿Õ¡Ë¡Ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö´Î¡Ê¤«¤ó¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö´Î¡×¤Ë¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö´Î¡×¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë½Õ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½Õ¤ÎÍÛµ¤¤Ï¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¡¢¸ª¤³¤ê¡¢ÌÜ¡¦É¡¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¡Ò¾åÈ¾¿È¡Ó¤ÎÉÔÄ´¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¡£
¡Ö·ì¡Ê¤±¤Ä¡Ë¡×¤òÊä¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¡¦¤á¤Þ¤¤¤ò²þÁ±¡ª
¡Ö´Î¡×¤ËÃùÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö·ì¡Ê¤±¤Ä¡Ë¡×¡Ê¡á·ì±Õ¤ä±ÉÍÜ¡Ë¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¡¢Æ¬¤Ë¡Ö·ì¡×¤¬¤¤¤¤È¤É¤«¤º¡¢Æ¬ÄË¤ä¤á¤Þ¤¤¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¡£ÆùÎà¤äÍñ¤Ç¡Ö·ì¡×¤òÊä¤¤¡¢Åâ¿É»Ò¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤È¡¢ÄË¤ß¤äÉÔÄ´¤¬¤ä¤ï¤é¤®¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ì¡×¤òÊä¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¿©ºà
¡¦µíÆù¡¡¡¦¥ì¥Ð¡¼¡¡¡¦Íñ¡¡¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¡¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡¡¡¦¹õÆ¦¡¡¡¦¹õ¤´¤Þ
¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö·ì¡×¤òÊä¤¦¿©ºà¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¥¹¡¼¥×¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª¡¡²¹¤á¡õ¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¤Ë¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µíÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¥¹¡¼¥×¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
µí¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡Ä¡Ä120g
ÍÏ¤Íñ¡Ä¡Ä1¸ÄÊ¬
¤Í¤®¡Ä¡Ä1/2ËÜ¡ÊÌó50g¡Ë
¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ä¡Ä1/4ËÜ¡ÊÌó40g¡Ë
¡Ò¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤ì¡Ó
¡¡¡¡¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡¡¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¡¡¡Æ¦ÈÄ¾ß¡Ê¥È¥¦¥Ð¥ó¥¸¥ã¥ó¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¡Ò¼Ñ½Á¡Ó
¡¡¡¡·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡¡¡¡¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡¡¡¿å¡Ä¡Ä£²¤È1/2¥«¥Ã¥×
Çò¤¹¤ê¤´¤Þ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý
ºî¤êÊý¡Ê1¡Ë
¤Í¤®¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢Ä¹¤µ4¡ßÉý1Ñ¤ÎÃ»ºýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£µíÆù¤ÏÂç¤¤±¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë
¸ý·ÂÌó20Ñ¤ÎÆé¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢µíÆù¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤ì¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¡Ê3¡Ë
¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢6¡Á7Ê¬¼Ñ¤ë¡£ÍÏ¤Íñ¤ò²ó¤·Æþ¤ì¡¢Íñ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¹¤ê¤´¤Þ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
´ØÏ¢µ»ö¥«¥ó¥¿¥ó¤ª¤·¤ã¤ì¡Ø¤¤¤Á¤´¤È¥¯¥ì¥½¥ó¤Î¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ú¥¤¥é¥¤¥é¤Ë¸ú¤¯¥«¥ó¥¿¥óÌôÁ·¥ì¥·¥Ô¡Û
¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ó¡¼¥ó¥º¤Ç´ÊÃ±¢ö¡Ø¥Á¥ê¥³¥ó¥«¥ó¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ú¡Ö¿åÊ¬Âå¼Õ¡×¤â¥¢¥Ã¥×¡ª¡Û
¿©¤Ù²á¤®¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡ª°ßÄ²¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡Ø¤«¤Ö¤È½ÕµÆ¤ÎÌôÁ·¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô