福島vsYS横浜 スタメン発表
[3.31 J3第7節](とうスタ)
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 4 堂鼻起暉
DF 28 鈴直樹
MF 14 大関友翔
MF 17 針谷岳晃
MF 30 加藤匠人
FW 7 塩浜遼
FW 10 森晃太
FW 18 矢島輝一
控え
GK 22 山本海人
DF 55 柴田徹
MF 5 大森博
MF 41 上畑佑平士
FW 19 清水一雅
FW 20 城定幹大
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 8 柳雄太郎
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 26 大越寛人
MF 15 冨士田康人
MF 17 端野拓馬
MF 23 道本大飛
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 1 佐川亮介
DF 5 大嶋春樹
MF 10 山本凌太郎
MF 14 脇坂崚平
MF 18 藤島樹騎也
MF 22 大竹優心
MF 25 西山峻太
監督
倉貫一毅
※14:00開始
主審:中川愛斗
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 4 堂鼻起暉
DF 28 鈴直樹
MF 14 大関友翔
MF 17 針谷岳晃
MF 30 加藤匠人
FW 7 塩浜遼
FW 10 森晃太
FW 18 矢島輝一
控え
GK 22 山本海人
DF 55 柴田徹
MF 5 大森博
MF 41 上畑佑平士
FW 19 清水一雅
FW 20 城定幹大
監督
寺田周平
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 8 柳雄太郎
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
DF 26 大越寛人
MF 15 冨士田康人
MF 17 端野拓馬
MF 23 道本大飛
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 1 佐川亮介
DF 5 大嶋春樹
MF 10 山本凌太郎
MF 14 脇坂崚平
MF 18 藤島樹騎也
MF 22 大竹優心
MF 25 西山峻太
監督
倉貫一毅