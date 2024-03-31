[3.31 J3第7節](とうスタ)

※14:00開始

主審:中川愛斗

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 吉丸絢梓

DF 2 山田将之

DF 3 松長根悠仁

DF 4 堂鼻起暉

DF 28 鈴直樹

MF 14 大関友翔

MF 17 針谷岳晃

MF 30 加藤匠人

FW 7 塩浜遼

FW 10 森晃太

FW 18 矢島輝一

控え

GK 22 山本海人

DF 55 柴田徹

MF 5 大森博

MF 41 上畑佑平士

FW 19 清水一雅

FW 20 城定幹大

FW 40 樋口寛規

監督

寺田周平

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 31 岡本享也

DF 8 柳雄太郎

DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 26 大越寛人

MF 15 冨士田康人

MF 17 端野拓馬

MF 23 道本大飛

MF 39 奥村晃司

MF 50 中里崇宏

FW 11 ピーダーセン世穏

FW 67 オニエ・オゴチュクウ

控え

GK 1 佐川亮介

DF 5 大嶋春樹

MF 10 山本凌太郎

MF 14 脇坂崚平

MF 18 藤島樹騎也

MF 22 大竹優心

MF 25 西山峻太

監督

倉貫一毅