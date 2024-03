ホットトイズの最上位ブランドである「DX(デラックス)」シリーズより、映画『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』でジョニー・デップ演じるジャック・スパロウの1/6スケールフィギュアが発表された。あわせて、ホットトイズの優れた職人技を駆使した、新たな最上位ブランド「DX(デラックス)アルチザン」シリーズからも、植毛仕様となるジャック・スパロウが、ホットトイズのフラッグシップ・ストア「トイサピエンス」限定アイテムとして同時発表される。

『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』に登場する孤高の海賊ジャック・スパロウを、全高約30cm、30箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュアとして立体化。演じるジョニー・デップの肖像権をクリアしたヘッドは、皮膚の質感や皺、髭などを再現すべく、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。

© Disney © Disney

特徴的なドレッドと三つ編みのヘアスタイルは、ウール素材による植毛と造形を組み合わせて表現。赤いバンダナや髪飾りも精巧に造形している。また、凛とした表情と、ニヤリと微笑んだ表情の2種類のフェイスパーツを使用することで、豊かな表情を演出可能だ。どちらも眼球可動ギミックを搭載し、自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことができる。

© Disney

コスチュームは、レザー風の三角帽、経年劣化が感じられるコート、模様があしらわれたブルーのベストなどの衣服、母親の干し首や細かな装飾が施されたベルトなど、ディテールや素材にこだわり抜き、細部に至るまで精巧な仕上がり。三角帽とコートは着脱が可能だ。武器として、剣とナイフ、フリントロック式の銃2丁が付属。さらに、コンパスや望遠鏡に加え、ブラック・パール号のボトルシップ、ライトアップ機能付きのランタンといったアクセサリーが豊富に付属するのは嬉しいポイント。また、タトゥーや指輪まで再現された差し替え用ハンドパーツを使用すれば、独特のユーモラスなポーズやバトルシーンを楽しめる。

通常版の台座は、作品のロゴがデザインされた特別仕様。併せてディスプレイできる海賊船の船舵が付いてくる。デラックス版には、壊れかけの甲板と押し寄せる波などが造形されたジオラマ台座が付属!海賊船の船舵に加えて宝箱が付いてくるので、作品の世界観をより演出できる。

© Disney

また、ホットトイズの優れた職人技を駆使した新たな最上位ブランド「DX アルチザン」シリーズからは、植毛仕様ジャック・スパロウも登場する。特徴的なドレッドと三つ編みのヘアスタイルをすべてウール素材による植毛仕様でリアルに表現。赤いバンダナも布製で精巧に再現している。

© Disney © Disney

※その他の仕様は【ムービー・マスターピース DX】『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』1/6スケールフィギュア ジャック・スパロウ(2.0/デラックス版)と同様です。

【ムービー・マスターピース DX】『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』1/6スケールフィギュア ジャック・スパロウ(2.0/デラックス版)

【ムービー・マスターピース DX アルチザン】『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』1/6スケールフィギュア ジャック・スパロウ

商品概要© Disney 発売:2025年3月発売予定 定価:通常版:46,000円(税込)/デラックス版:52,000円(税込) トイサピエンス予約価格:通常版:41,500円(税込)/デラックス版: 47,000円(税込) サイズ:高さ約30cm 可動ポイント:30箇所 スペシャル機能:眼球可動ギミック、 ライトアップ機能 付属品(武器):剣、ナイフ、フリントロック式の銃(×2) 付属品(アクセサリー):差し替え用フェイスパーツ、コンパス、望遠鏡、ブラック・パール号のボトルシップ、ランタン、差し替え用ハンドパーツ(×8)、海賊船の船舵、特製台座(※通常版のみ)、宝箱(※デラックス版のみ)、ジオラマ台座(※デラックス版のみ)© Disney 発売:2025年3月発売予定 定価:72,000円(税込) サイズ:高さ約30cm 可動ポイント:30箇所 スペシャル機能:眼球可動ギミック、 ライトアップ機能 付属品(武器):剣、ナイフ、フリントロック式の銃(×2) 付属品(アクセサリー):差し替え用フェイスパーツ、コンパス、望遠鏡、ブラック・パール号のボトルシップ、ランタン、差し替え用ハンドパーツ(×8)、海賊船の船舵、宝箱、ジオラマ台座

The post first appeared on .