アメリカ海軍所属のアクロバット飛行隊「ブルーエンジェルス」の活躍の裏側に迫るドキュメンタリー映画『The Blue Angels(原題)』の米国版予告編が公開された。『トップガン マーヴェリック』(2022)のグレン・パウエルと『スター・ウォーズ』『スター・トレック』シリーズのJ・J・エイブラムスが製作を務める注目の1作だ。

「離陸して最初にしなければいけないのは、“私は信じる”ボタンを押すことだ」。ブルーエンジェルスの現役メンバーの言葉と共に幕を開ける予告編映像では、青空めがけて突き進む戦闘機が映し出される。本作は、世界最高峰のアクロバット飛行隊の挑戦を圧巻の映像で映し出すドキュメンタリー作品だ。

ブルーエンジェルスといえば一糸乱れぬ上空での飛行パフォーマンスで観客に夢を与える存在だが、本作では過酷な訓練の裏側も収められている。「他の機体と30センチ間隔で飛ぶ時、全員の命は全員の手にかかっています」「常に危険がつきまとう仕事です」。各メンバーが、命懸けの仕事の恐怖を語る。

唯一無二のアクロバット飛行も映し出されているが、本作の撮影にはIMAXカメラで使用された。選ばれし者しか味わえない貴重な空の旅を臨場感たっぷりに楽しむことができる。



ちなみに、製作を務めるグレン・パウエルは、『トップガン マーヴェリック』で自身も戦闘機に乗り込んだ。同作での経験からプライベートでも飛行免許を取得したことでも知られている。

映画『The Blue Angels(原題)』は、2024年5月17日から23日までの1週間限定で米劇場公開予定。5月23日よりで世界配信開始となる。

The post first appeared on .