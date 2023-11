「」の新スピンオフ「ウォーキング・デッド:ザ・ワンズ・フー・リブ」より、リック役のアンドリュー・リンカーン&ミショーン役ののコメントを含む新映像が公開された。あわせて、米AMCとAMC+での放送・配信日は2024年2月25日に決定。日本ではU-NEXTにて2024年配信予定だ。

本作は、「ウォーキング・デッド」作中で姿を消したリック&ミショーンのその後を描く物語。リックは「ウォーキング・デッド」シーズン9でCRM(市民共同体軍)に連れ去られて以来、行方不明に。ミショーンもシーズン10でリックを探す旅に出てしまったため、2人の正式なカムバックはファン待望のものとなる。



このたび公開された映像では、新キャラクターの姿や激しいアクションシーンがお披露目に。さらに、リンカーンとグリラが登場し、本作について短いコメントを寄せている。

冒頭でリックとミショーンがそれぞれ孤独に過ごす様子が映し出された後、リンカーンは「世間は“(リックは)どこへ行ってしまったんだ?”と言っています」とコメント。その上で本作について、「僕たちの目的は、何らかの答えを得ること」だと説明する。続いてグリラは「このふたりはすごくパワフルで、一緒にいる時は狂気の沙汰」と述べ、最後に「これはある意味、狂気の愛(crazy love)です」という言葉で締めくくった。

グリラが予告した通り、本作の大きなテーマは「壮大なラブストーリー」だと伝えられている。しかし物語の詳細は、現時点でもベールに包まれたまま。リンカーンが述べた“答え”とは一体何なのか?2024年の配信を楽しみに待ちたい。

Andrew Lincoln as Rick Grimes - The Walking Dead: The Ones Who Live _ Season 1 - Photo Credit: Gene Page/AMC

キャストはリンカーン&グリラのほか、本家よりジェイディス役のポリアンナ・マッキントッシュが復帰。そして新たに、「LUCIFER/ルシファー」(2016-2021)レスリー=アン・ブラントがパール役、「LOST」(2004-2010)ジョン・ロック役でお馴染みのテリー・オクィンがビール役、マット・ジェフリーズがナット役で参戦する。

ショーランナー・製作総指揮は、「ウォーキング・デッド」ユニバースのチーフ・コンテンツ・オフィサーであるスコット・M・ギンプル。リンカーンとグリラは主演だけでなく、製作総指揮にも名を連ねている。

「ウォーキング・デッド:ザ・ワンズ・フー・リブ」は、2024年にU-NEXTで日本配信予定。アメリカでは2024年2月25日よりAMCとAMC+で放送・配信開始となる。