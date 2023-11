野良猫に対して非常に優しく寛容な国として知られるトルコだが、道の真ん中で堂々とくつろぐ猫が話題になっている。周囲に多くの人が集まってもその態度は変わらず、しかも猫はお金まで集めていた。ネット上でシェアされた「警戒心ゼロ」の猫の姿を捉えた動画が、大勢の人の心を掴んでいるようだ。動物専門ニュースサイト『The Dodo』などが伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

人々を釘付けにさせたのは、トルコ地中海地方のアンタルヤ県アランヤ市の通りにいた1匹の猫だ。多数の店が並び、多くの人々が行き交い賑わう通りの真ん中で、猫はくつろぐことを決めたようだ。

当時の様子を撮影した動画には、大勢の人が円を描くように集まる様子が映っており、その中心にはお腹を広げて気持ち良さそうに眠っている猫がいた。そんな猫の姿に、人々は笑顔で猫にカメラを向けて撮影している。

猫のそばには誰かが置いたのか、キッチンペーパーのようなものが1枚置かれており、そこにはたくさんの小銭が集まっていた。動画では、人々が小銭を置いていく様子も確認できる。おしゃぶりをくわえた幼い男の子が猫に近づき、寝転ぶ猫を指差す微笑ましい光景も映っていた。

中にはお札を置いていく人もおり、お金を置いたついでに猫の首元を撫でているが、猫は嫌がるどころかピクリとも動かない。頭を撫でられても体勢を変えることはなく、むしろ気持ち良さそうに受け入れている様子だ。

人々はこの猫を野良猫だと思っていたようだが、実は近くの宝石店「Golden Eye Jewellery」で飼われている“タリク(Tarik)”という名前の猫だった。同店で働くエンダーさん(Ender)は、「タリクは2年前に私たちの店にやってきました。タリクは当時、病気で弱っていたので私たちが引き取り、エサを与えて世話をし始めたのです。ご覧の通り、今では太った怠け者の猫になりました。甘えん坊で大人しい子ですよ」とタリクについて説明した。

タリクは普段から外に出て店の前で寝転がり、通行人に撫でてもらっているそうで、エンダーさんは「注目されるのが大好きなんです」と明かす。

多くの人がタリクの周囲に集まるのは珍しくないようだが、自然とお金が集まっていたことには、エンダーさんも驚いたという。「私たちは一日に15匹ほどの野良猫にエサを与えています。今回、タリクが集めたお金で、タリクの友人たちにご馳走を用意しました。私たちは、野良の動物たちに興味を持ってくれる人を増やすことを目的にしています」とエンダーさんは語っている。

タリクがお金を集める様子を捉えた動画はTikTokでシェアされており、現在までに1300万回以上の再生回数を記録している。コメント欄には、「この猫は、集まったお金で買い物にでも行くのかな?」「すごくリラックスしているね」「なんて可愛い猫なの!」「道で寝ているだけでお金を稼げるなんて、私もこの仕事がしたい」といった声が寄せられている。

タリクはほとんど警戒心のない猫だったが、2021年にはアメリカでコヨーテを追い払った野性味あふれる飼い猫の様子を防犯カメラが捉え、勇敢なその姿に飼い主も驚いていた。

