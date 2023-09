Microsoftがグラフィックソフトである「ペイント」で、ワンクリックで画像の背景を自動で除去する機能をテスト中であることを明らかにしました。

Background Removal in Paint begins rolling out to Windows Insiders | Windows Insider Blog

https://blogs.windows.com/windows-insider/2023/09/07/background-removal-in-paint-begins-rolling-out-to-windows-insiders/

Microsoft is testing a background removal tool in Paint - The Verge

https://www.theverge.com/2023/9/7/23863377/microsoft-paint-background-removal-tool

この背景除去機能を搭載したペイントは、Windowsの一般公開前のバージョンを導入できるWindows InsidersのCanaryチャンネルとDevチャンネル(バージョン11.2306.30.0)で展開されています。

画像をペイントで開き、ペイントのツールバーの左側にある背景除去ボタンをクリック。

すると、自動的に画像の被写体を検出し、背景を切り取ります。また、削除したい背景の部分を手動で選択することも可能です。

背景を自動で除去する機能はサードパーティー製の画像編集ソフトウェアでも使うことができますが、機能自体は有料で制限がかかっていることが多くあります。IT系ニュースサイトのThe Vergeは「ペイントで簡単に画像の背景を自動削除できるようになれば、作業が大幅に高速化されます」と述べ、背景削除機能の追加を歓迎しています。

なお、Microsoftは背景除去機能だけではなく、テキストからAIで画像を生成する機能もペイントに搭載することも報じられています。

MicrosoftがWindows 11のペイントやフォトにAI機能を追加する可能性 - GIGAZINE

ペイントは2017年のWindows 10 Fall Creators Updateで削除・非推奨リストに追加されたことから、将来的にはWindowsから削除されるのではないかとささやかれていましたが、Winodws 11では標準のグラフィックソフトとしてさまざまな機能が追加され、より多岐に渡る使い方ができるツールに進化するようです。