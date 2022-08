『クリミナル・マインド』パジェット・ブリュースター、リブート版に向けて「よりクール」な新ルックを公開

大人気犯罪捜査ドラマ『クリミナル・マインド FBI行動分析課』のリブート版にエミリー・プレンティス役でカムバックするパジェット・ブリュースターが、リブート版に向けて「よりクール」な新ルックを公開している。

オリジナルシリーズでパジェットはダークヘアで登場していたが、リブート版では髪の毛を染めずに、地のままの白髪交じりのヘアで出演するようだ。そのセルフィー画像をTwitterに投稿したパジェットは、「皆さん、こんにちは! リブート版のために、今朝施した最初のヘア&メイクアップなの。少し年を取って更に強気な、画像加工もしていない白髪のプレンティスにワクワクしてくれたらいいな。そうじゃなくてもOKだし、(文句は)他の人に言ってね」とコメントしている。

Oh, hi Guys !! This is my first ⁦@criminalminds⁩ hair and make up from this morning…. I hope you’re all excited for a slightly older, sassier, no filters, grey-haired Prentiss. And if you aren’t, that’s cool, just tell someone else. pic.twitter.com/9gW05qcCke

- paget brewster (@pagetpaget) August 9, 2022