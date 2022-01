イギリスの大家族、ノエル・ラドフォードさん(51歳)とスーさん(46歳)夫妻に22人目の赤ちゃんが誕生したのは2020年4月のことだった。夫妻は20人目ができた時に「これが最後」と公言したが、その後21人目、22人目と続き、このたび「23人目もあり得る」と発言して注目されている。『LancsLive』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

英ランカシャー州モーカムに暮らすラドフォード夫妻はこれまで、22人の子供(1人は妊娠21週目で他界)を授かり、11人の孫がいる。介護施設だった10ベッドルームの家をリフォームし、現在は自立した2人を除く19人の子供たちと4頭の犬と暮らす大家族だ。

夫妻はこれまで「100%の確率で22人目が最後」と断言していたが、1月5日に放送された一家のドキュメンタリー番組『22 Kids and Counting』で、ノエルさんはこれを撤回するような次のような発言をした。

「22人目のハイディー(1歳)が最後の子で、『これで自分たちの人生を楽しむことができる』と思う反面、『これでもう終わりか…』という気持ちもあって複雑だね…。もちろん22人の子供に恵まれて幸せだけどね。」

「孫はこれからもどんどん増えるけど、自分たちの子供と同じではないからね。家族計画は立てていないから、何があるか分からないね。」

そしてスーさんも「自分たちの赤ちゃんがいない人生というのはどんなものなのか、想像もできないわ」とノエルさんに同調し、23人目を考え始めていることを明かした。

ただこれだけの大家族だと飛んでいくお金も半端ない。一家は1週間の食事代だけで約63000円(400ポンド)を使うそうで、たとえば1日にパン4斤、ミルク9リットル、ソーセージ56本を平らげる。また1週間で歯磨き粉3チューブ、トイレットペーパー24ロールを消費する。

一家の大黒柱はノエルさんで、25年前にパン屋で修行を始め、その後マネージャーにまで上り詰めると1999年に自宅近くにパン屋「The Radford Pie Company」をオープンした。経営は順調で、すでに結婚し自立している次女クロエさん(26歳)が5年前からノエルさんのもとでパイ作りに励んでいる。また三男ダニエルさん(22歳)も注文を取ったり配達の準備をしたりと店を手伝っており、コロナ禍でオンラインの注文が増えたという。ただ一時はノエルさんが新型コロナウイルスに感染し店を閉めたこともあったそうで、子供たちの世話に追われるスーさんは夫の健康を第一に考えているようだ。

一家の収入はパン屋と、チャンネル登録者数が32万人を超えるYouTubeチャンネル『The Radford Family』、Instagramの広告、2014年から続いているドキュメンタリー番組などから得ており、生活保護は一切受けていない。成人した子供たちはわずかだが賃料を納めており、スーさんは「家を出てアパートを借りるなら、できるだけここに長くいて貯金しなさい」と伝えているそうだ。

そんな一家の庭にはホットタブ(ジャグジーがついた風呂)やバーが設置されており、クリスマスにはプレゼントに78万円〜109万円(5000〜7000ポンド)を使うという。また旅行も大イベントでSNSに海外旅行の様子などを投稿すると「贅沢だ」という声もあがるというが、スーさんは「私たちは決して金持ちなんかじゃない。金持ちは大きな家に住み、高級車に乗って、銀行にたくさん貯金しているでしょう。私たちは金持ちではないし、本当に一生懸命働いてきたから今があるの」と全く気にする様子はない。

夫妻は時折「仕事に子育てに休みなし」と溜息をつくこともあるようだが、子供たちのことが愛おしくて仕方がない様子である。

果たして23人目の妊娠はあるのか…。スーさんも46歳。あるとしたらこれが本当の最後になるかもしれない。

■ラドフォードさん一家の22人の子供たち

クリス(Chris、32歳)

ソフィー(Sophie、27歳)

クロエ(Chloe、26歳)

ジャック(Jack、24歳)

ダニエル(Daniel、22歳)

ルーク(Luke、21歳)

ミリー(Millie、20歳)

ケイティー(Katie、19歳)

ジェイムズ(James、18歳)

エリー(Ellie、16歳)

エイミー(Aimee、15歳)

ジョッシュ(Josh、14歳)

マックス(Max、12歳)

ティリー(Tillie、11歳)

オスカー(Oscar、10歳)

キャスパー(Casper、9歳)

アルフィー(Alfie、2014年に妊娠21週目で他界)

ハリー(Hallie、6歳)

フィービー(Phoebe、5歳)

アーチー(Archie、4歳)

ボニー(Bonnie、3歳)

ハイディー(Heidie、1歳)

ちなみに女の子の名前は全て“e”で終わっている。

画像は『The Mirror 2022年1月5日付「How the Radfords make enough money to afford lifestyle, benefits and charging kids rent」(Image: LancLive/ WS)(Image: Radford family)』『Radford Family 2020年12月25日付Instagram「Merry Christmas from our very excited house to yours」、2021年2月15日付Instagram「We finally got some time to ourselves」、2020年8月10日付Instagram「Hot tub fun with the kids」、2020年6月16日付Instagram「Radford’s bar is officially open」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)