俳優の千葉真一(ちば・しんいち、本名前田禎穂=まえだ・さだほ)さんが19日午後5時26分、新型コロナウイルスによる肺炎のため千葉県の病院で死去した。82歳。福岡県出身。

千葉さんと一般女性の長男で俳優の新田真剣佑(24)は20日、自身のインスタグラムを更新。1枚目には、幼少期に、ケーキを前に、父と笑顔で向き合う写真、2枚目には父のお腹の上ですやすや眠る写真を投稿し、英語で「No matter where I am,you'll always be in my heart.Love you so much Dad(私がどこにいても、あなたはいつも私の心の中にいる。お父さんのことを、本当に愛しています)」とつづった。

真剣佑は仕事のため海外に滞在しており、最期を看取れなかった。