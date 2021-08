伝説的TVシリーズが復活！リブート版『トワイライト・ゾーン』がDVDリリース

日本では『ミステリーゾーン』として放送された<奇妙な世界>を描くアンソロジーの原点にして伝説的TVシリーズが現代にリブート! 米CBS All Access(現Paramount+)が甦らせた『トワイライト・ゾーン』のDVDリリースが決定した。

米国で1959年に放送が始まったオリジナル版は、日本でも1960年代に『ミステリー・ゾーン』の名で人気を博した大ヒットシリーズ。1983年にはスティーヴン・スピルバーグ、ジョージ・ミラーらによって映画化され、その後も1985年と2002年にもリメイクされ、今回は実に3度目のリメイクとなる。本作では2017年公開の映画『ゲット・アウト』でアカデミー賞脚本賞を獲得したジョーダン・ピールがプロデューサーだけでなく、ホスト/ナレーターとして番組を牽引する。



ありふれた日常に潜む異常、狂気、不条理、BLM運動など米国の現代社会に切り込む本作。何度過去に戻ろうと白人警官の暴力から逃れられない黒人母子の体験を描く第3話「巻き戻し」や、セレブ夫人が雇っていた家政婦が不法移民として当局に連行され、なぜか雇い主の婦人まで連行されるという移民問題を連想させる第8話「起源」などアメリカの社会問題を新たな角度から抉るようなエピソードが満載。

また、毎話豪華ゲストが登場。第1話ではマーベル映画『エターナルズ』のメインキャストであるクメイル・ナンジアニが主演を務め、第2話では『ビッグ・リトル・ライズ』のアダム・スコット、第4話で『ウォーキング・デッド』のグレン役で知られるスティーヴン・ユァンが出演する。その他、ジョン・チョー(J・J・エイブラムス版『スター・トレック』)や、ジェイコブ・トレンブレイ(『ルーム』)、ルーク・カービー(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)、レイ・シーホーン(『ベター・コール・ソウル』)、ジェームズ・フレイン(『スター・トレック:ディスカバリー』)ら錚々たる俳優たちが姿を見せる。

製作総指揮にはピールに加え、『X-MEN』シリーズで脚本、製作、監督を務めたサイモン・キンバーグも名を連ねている。

