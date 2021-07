『ザ・ボーイズ』シーズン2＆3の間を埋める新Webシリーズがスタート！

米Amazon Prime Videoのオリジナルドラマ『ザ・ボーイズ』が、シーズン2&3の間を埋める新Webシリーズをスタートさせた。米Entertainment Weeklyが報じている。

『ザ・ボーイズ』は、自警団"ザ・ボーイズ"が大企業ヴォート社によって生み出されたスーパーヒーローチーム、"セブン"を成敗していく姿が描かれるシリーズ。

Amazonが、米FOXのニュース番組を彷彿とさせるVNN(ヴォート・ニュース・ネットワーク)から、スーパーヒーローに関するニュースを発信するWebシリーズを立ち上げた。そのニュース番組の「Seven on 7」と題されたコーナーでは、マシュー・エディソン(『エスパー』)演じる司会者キャメロン・コールマンがニュースを伝える。彼は本家シーズン3にも登場するという。

クリエイターのエリック・クリプキは、Webシリーズについて次のように説明している。「『ザ・ボーイズ』の最初からヴォート社のプロパガンダ部門、つまりニュースチャンネルのVNNは登場していた。次のシーズンは公平でバランスの取れた愛国者を深く掘り下げていくつもりだから、そのティーザーとして、VNNの最大のスターであるキャメロン・コールマンと一緒に「Seven on 7」を紹介することにした。そのニュースは正史ユニバースの中に存在していて、シーズン2と3の間にあるストーリーのギャップを埋める新しい情報を提供するよ」

※ここからはシーズン2のネタばれを含みますのでご注意ください。



その第1エピソードでは司会者のキャメロンが、ザ・ボーイズのメンバーであるヒューイ・キャンベル(ジャック・クエイド)が、女性議員ニューマン(クローディア・ドゥーミット)が率いるチームの上級アナリストに任命されたことを報道。また、シーズン2の冒頭に登場した盲目のスーパーヒーロー、ブラインドスポットの死や、アルゼンチンでの任務中に行方不明になったスーパーヒーローなどについても伝えている。

WebシリーズとなるVNNのニュースは毎月7日に新エピソードが配信され、エピソードごとにニュース7本とCM1本を発信。シーズン3の配信開始日に近づくにつれ、新シーズンへの伏線が増えていく予定だ。なお、現時点では『ザ・ボーイズ』シーズン3の配信開始日は発表されていない。(海外ドラマNAVI)

Photo:

YouTubeチャンネル Vought International「Vought News Network: Seven on 7 with Cameron Coleman (July 2021)」より