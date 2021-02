【速報】『NCIS：ニューオーリンズ』シーズン7で終了へ

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のスピンオフとして誕生し、本家同様に人気を博す『NCIS:ニューオーリンズ』が、現在本国アメリカで放送中のシーズン7をもって終了することが発表された。米Varietyなど複数のメディアが伝えている。

本家『NCIS:ニューオーリンズ』は、海軍犯罪捜査局(略称NCIS)ニューオーリンズ支局を舞台に、ドウェイン・"キング"・プライドが率いるチームが日夜アメリカ海軍やアメリカ海兵隊の将兵が関わる事件を追う人気シリーズ。

本国アメリカで5月16日に放送予定のシリーズ通算155話目で幕を閉じる。製作総指揮のクリストファー・シルバーとジャン・ナッシュは「150回以上のエピソードを、この素晴らしいキャストとクルーと一緒に取り組めたことは喜びと名誉です」と述べている。

主演を務め、製作総指揮にも名を連ねるスコット・バクラは、「この素晴らしい街との恋愛関係を終わらせるのは悲しいことですが、作品に携わったすべての友だちに感謝します。音楽が恋しいです。7年間、CBSに感謝します」とコメント。

米CBSエンターテインメントのケリー・カールは声明を発表。「色や音楽から活気まで、ビッグイージー(ニューオーリンズ)でしか見られないストーリーでした。プロデューサー、脚本家、キャスト、クルーの素晴らしい才能のおかげで、『NCIS:ニューオーリンズ』はCBSで重要な役割を果たしてきました。最終シーズンの締めくくりとして、視聴者がお気に入りのキャラクターに別れを告げる機会を持てることを嬉しく思います」

『NCIS:ニューオーリンズ』は、米ネットワークの視聴率ランキングでもトップ20にランクインし続け、直近のシーズンで平均706万人の視聴者を獲得し、その人気ぶりを証明していた。

本作にはこれまでスコット・バクラ他、クリストファー・"クリス"・ラサール役のルーカス・ブラック、メレディス・"メリー"・ブロディ役のゾーイ・マクラーレン、ソーニャ・パーシー役のシャリータ・グラント、タミー・グレゴリオ役のヴァネッサ・フェルリト、ロレッタ・ウェイド役のCCH・パウンダー、セバスチャン・ランド役のロブ・カーコヴィッチ、パットン・プレイム役のダリル・ミッチェル、ハンナ・コーリー役のネカー・ザデガンがレギュラー出演。

『NCIS』シリーズにおいては、ハワイを舞台にしたスピンオフ第3弾の製作が進行中と報じられたばかりだった。

どのように幕を閉じるのか、シーズン6が、スーパー!ドラマTVにて放送中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS: ニューオーリンズ』シーズン6 (c) MMXX CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.