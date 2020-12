新米のパパとママにとって、赤ちゃんの夜泣きに悩むこともあるだろう。このほどアメリカの夫婦は息子の夜泣きが近所迷惑になってしまうと思い、近隣住民に手紙を綴った。近所付き合いの手本のようなその内容が話題になっている。『FOX 46 Charlotte』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

米ノースカロライナ州在住のマシュー・ワードさん(Matthew Ward)とケリー・ワードさん(Kelee Ward)夫婦は、生後6か月の息子アトラス君(Atlas)の寝かしつけがうまくいかず、眠れない日々を過ごしていた。夫婦は夜泣きで近所に迷惑をかけてしまっているのではと思い、隣人たちに手紙を配ることにした。

手紙はこのように綴ったという。

「残念なお知らせですが、私たちは息子の寝かしつけトレーニングを始めました。生後4か月頃から夜泣きが始まって眠れない夜が続き、私たちは息子が泣きたいだけ泣かせる方法を試してみることにしました。もし泣き声が聞こえたら、成功を祈ってください。これからご迷惑をかけてしまうと思います。本当に申し訳ありません。これが長く続かないように一緒に期待してください。今日から始めて3〜4日は様子を見ますが、上手くいかなければ1〜2週間空けてまた挑戦してみようと思っています。45〜60分くらい泣かせてみて息子が自分で落ち着きを取り戻せるようにしますが、決して息子を虐待しているわけではないと分かってくださいね。」

夫婦は息子の寝かしつけについて「これが適切な方法だとは思いませんが、いろいろと試してベストな方法を見つけたいのです」と明かしている。

さらに手紙には、以下のような文章も添えた。

「もし泣き声を聞いて気分が良くないと感じたら、私たちの部屋のドアをやさしくノックしてください。ご近所関係の修復のためにショットグラス1杯のテキーラをお持ちします。安いテキーラですが、気持ちを落ち着かせてくれるはずです。もし牛乳や砂糖、卵、テキーラが必要であれば、私たちの部屋に立ち寄ってください。」

この手紙を受け取った3人のうちの1人アンバー・ベネットさん(Amber Bennett)は「可愛い手紙に思わず笑ってしまいました。周囲にも配慮した心温まる出来事だと思ったわ。ネットでこういった話はよく見るけど、まさか私にも起こるとは思わなかった」と話し、テキーラを楽しんだという。

アンバーさんがこの手紙をTwitterに投稿すると、今月20日の時点で117万件以上の「いいね」が集まり、ユーザーからは「とても思いやりのある行動ね」「赤ちゃんの寝かしつけもぜひ手伝ってあげて」「こんな隣人がもっと必要だ」などのコメントが届いた。

アンバーさん以外の住民からも理解を示した返事が届いたそうで、マシューさんは「返事はないと思っていました。近所の人からこんなにポジティブな反応が返ってくるなんて本当に驚きました」と述べている。

一方でアンバーさんは「家ではほとんどAirPodsをつけて生活しているから、泣き声は聞いたことないよ」と明かしており、クッキーとアトラス君をリラックスさせるためのベビーローションのセットを夫婦にプレゼントしたそうだ。画像は『FOX 46 Charlotte 2020年12月17日付「Heartwarming response to neighbor’s letter warning of crying baby goes viral」』『Make America Purrr Again 2020年12月15日付Twitter「neighbors left this on the door.. im gonna bake them some cookies」、2020年12月16日付Twitter「i didn’t expect this to blow up thanks for all the love guys」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)