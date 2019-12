マクドナルドから、2WAYトートバッグや、“あの音”が鳴るポテトタイマーなど、オリジナルグッズが盛りだくさんの「マクドナルドの福袋2020」が登場!

マクドナルドとアパレルブランド「niko and …」が初コラボしたグッズを紹介していきます☆

マクドナルドの福袋2020

販売期間:2020年1月1日(水・祝)〜1月中旬 (数量限定、なくなり次第終了)

販売エリア:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

販売時間:全営業時間中 (営業時間は店舗によって異なります)

店頭価格:3,000円(税込)

内容物:「2WAYトートバッグ」、「フェイスタオル」 (2種類のうち1つ)、「デリカップ」 (3種類のうち1つ)、「ポテトタイマー」、「マクドナルド商品無料券」(税込3,270円相当)

マクドナルドは、「マクドナルドの福袋2020」を3,000円(税込)にて、2020年1月1日(水・祝)より全国のマクドナルド店舗にて数量限定で販売!

アパレルブランド「niko and … (ニコアンド)」との初コラボレーション商品となり、マクドナルド店頭のほか、niko and …のフラッグシップショップであるniko and … TOKYO(原宿)と公式WEBストアドットエスティでも特別販売が行われます。

「マクドナルドの福袋2020」は、“アメリカンヴィンテージ”をテーマに、マクドナルド創成期のロゴマークや初代マスコットキャラクター“SPEEDEE(スピーディー)”、niko and …のロゴマークなどがデザインされた「2WAYトートバッグ」「フェイスタオル」「デリカップ」のオリジナルグッズのほか、“ティロリ♪ティロリ♪”というマクドナルドお馴染みのメロディが鳴る「ポテトタイマー」、そして「マクドナルド商品無料券(税込3,270円相当)」が入った、大変お得で盛りだくさんな福袋。

さらに、福袋10個に1個の割合で、特別デザインの「金のマックカード500円分」も入っていて、新年の運試しも兼ねて楽しむことができます☆

2WAYトートバッグ

サイズ:幅 37×高 さ 31×奥 行 10cm

たっぷり入って機能的なバッグ。

フェイスタオル(2種類のうち1つ)

サイズ:縦 34×横 80cm

おうちやアウトドアでも大活躍のフェイスタオル。

レトロなアートがおしゃれ☆

デリカップ(3種類のうち1つ)

サイズ:幅 13.3×高さ 7.6×奥行 12.7cm (容量 580ml)

使い勝手抜群なデリカップ。

お弁当箱にもおすすめ。

デイリーに使えるアイテムです。

ポテトタイマー

サイズ:幅 7×高 さ 9×奥 行 3.4cm

ティロリ♪ティロリ♪の“あの音”で時間をお知らせしてくれるタイマー。

マクドナルド商品無料(税込3,270円相当)

7つの人気メニューが無料になるお得なチケット。

【10個に1個】金のマックカード500円分

新年の運試し!

1/10の確率で当たる「金のマックカード500円分」

「niko and … (ニコアンド)」とのコラボしたおしゃれなアイテムとお得なチケットが入った福袋。

新年の運試しにぜひチェックしてみてくださいね!

「マクドナルドの福袋2020」の紹介でした☆

みんなで遊べる10種類のミニゲーム!マクドナルド ハッピーセット「スーパーマリオ」 みんなで遊べる10種類のミニゲーム!マクドナルド ハッピーセット「スーパーマリオ」 続きを見る

※1月1日(水・祝)の各店舗の営業開始時刻より販売いたします。24時間営業店舗もしくは日付をまたいで営業している店舗は、1月1日(水・祝)0時00分より販売開始いたします。

※各店舗の販売予定数量に達し次第、販売終了となります。

※1会計につき2個までご購入いただけます。

※「フェイスタオル」、「デリカップ」の種類はお選びいただけません。

※商品無料券は、「グラン クラブハウス」×1枚、「てりやきマックバーガー」×2枚、「フィレオフィッシュ」×2枚、「チキンフィレオ」×1枚、「ベーコンレタスバーガー」×1枚、「マックフライポテトSサイズ」×2枚、「チキンマックナゲット5ピース」×2枚の計11枚です。

※商品無料券の有効期限は、2020年6月30日(火)までです。一部店舗ではご利用いただけません。

※「金のマックカード」はカード本体が金色であることを指します。金属製ではありません。

Copyright © 2019 Dtimes All Rights Reserved.