バーやパブの歴史は古く、ヨーロッパ各地に点在していますが、最も古い店舗はアイルランドにあります。

なんと西暦900年から飲み物を出していたことがわかっているそうです。

The oldest bar in the world is in Ireland.



ショーンズ・バーと呼ばれるそのバーは、1100年も前に飲み物を出していた記録だけでなく、10世紀からのバーの全オーナーの名前が記録されているのだとか。



バーの場所は、アイルランドの中央に位置するレンスター地方のアスローン“Athlone”という2万人くらいの小さな町。

もちろん店の趣きは当時とはかなり変わっているようですが、店にはギネスが証明した証明書が飾ってあるとのことです。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●もし建物が思い出を持っているとしたら、いったいどの時代がお気に入りなんだろう。



●すごい、Wikipediaにはこう説明されていた。

「トラベルガイドによると、バーの始まりからほぼすべてのオーナーが記録されており、そこには1970年に短期間だけ務めたボーイ・ジョージも含む」

(Sean's Bar - Wikipedia)



●ユーロ旅行タイムだな。



●記事によると古いパブのトップ5は、アイルランド、イギリス、エルサレム、イギリス、そしてまたアイルランドである。



↑そのエルサレムってのは間違ってるぞ、その店はノッティンガム(イギリス)にある。パブの名前が、“Ye Olde Trip to Jerusalem”なんだ。

なので、正しくはアイルランド、イギリス、イギリス、イギリス、アイルランドである。



●実際にそこに行ったことがあるよ、20年くらい前だが。覚えてるのは結構標準的なパブだということ。



●そうだね、世界でもっとも古いとかいう感じには見えない。



●投稿をありがとう。ちょうどアイルランドに行くところだった。



●ショーンって名前だったら無料とかある?



↑ないだろうな。よくある名前だ。



アイルランドとイギリスのパブの歴史は長いので、伝統のある店も多いとのことです。