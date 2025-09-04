「ガリガリよりぽっちゃり男子のほうがいい」と思う理由９パターン
体形の好みは人それぞれ。なかには、痩せ形の男性より、ちょっとぽっちゃりしていたほうがずっとマシだと感じる女性もいるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『ガリガリよりぽっちゃり男子のほうがいい』と思う理由」をご紹介します。
【１】自分が「痩せなきゃ」というプレッシャーから解放されるから
「太ってる人からは『ダイエットして』とは言われないはず（笑）」（20代女性）というように、ぽっちゃり男子はぽっちゃり女子に対して寛容だろうと予想しているケースです。痩せ形の男子は、日ごろから「ぽっちゃりした子のほうが好き」と公言して、女子を安心させてあげましょう。
【２】クマさんのぬいぐるみのようで癒されるから
「太った男の人って着ぐるみっぽくてかわいい」（20代女性）というように、ぽっちゃり男子の見た目をキャラもののように好むパターンです。この場合、下手に鍛えたり痩せたりすると「そのままでいてほしかった…」と思われるので、注意が必要かもしれません。
【３】ナルシストではないため付き合いやすいから
「ぽっちゃりでナルシストってことはないはず」（10代女性）というように、ぽっちゃり男子の見た目への執着心の低さに好感を抱く女性もいるようです。ただし、あまりに見た目に気を使わないと恋愛対象外になってしまうので、清潔感を損なわない努力だけは怠らないようにしましょう。
【４】鍛えればすぐいい体になりそうで期待ができるから
「すでに脂肪があるんだから、あとは鍛えて筋肉に変えるだけ！」（20代女性）というように、トレーニング経験のある女性は、ぽっちゃり男子の未来の姿に期待するようです。とはいえ、鍛錬しなければいつまでもそのままなので、毎日少しずつでもトレーニングをしましょう。
【５】優しそうに見えて話しやすいから
「太っている人は温厚なイメージ」（20代女性）というように、ぽっちゃり男子に穏やかな性格を求める女子も多いようです。逆に、怒りっぽかったりすると「期待外れ！」と思われてしまうので、短気な人は努力して忍耐力を身につけましょう。
【６】一緒にいると相対的に自分が細く見えるから
「太った人といると自分が痩せて見えそう（笑）」（10代女性）というように、自分の引き立て役としてぽっちゃり男子を好ましく思う女子もいるようです。痩せ形の男性でも筋肉をつければ体は大きく見えるので、彼女が体形を気にしている場合は、筋トレをはじめてはいかがでしょうか。
【７】どんなときも落ち着いて見えて頼もしいから
「体の大きい男性のほうが余裕があるように見える」（10代女性）というように、完全にイメージではありますが、ぽっちゃり男子のほうが頼もしく見えるという声もあります。低い声や穏やかな話し方も「頼もしさ」の演出に一役買ってくれるので、話すときに意識しましょう。
【８】抱きしめられたときの柔らかい感触がよさそうだから
「疲れているときに抱きしめられたいかも」（20代女性）というように、スキンシップを取る相手は体格がいいほうが望ましいと思う女子もいるようです。そのために太る必要はありませんが、抱きしめるときに骨が当たらないよう気を付けるくらいの配慮は必要かもしれません。
【９】ご飯をおいしそうに食べてくれると気持ちがいいから
「太った人はいっぱい食べてくれるから好き」（10代女性）というように、男らしい食べっぷりにラブコールを送る人もいます。ただし、口を開けて物を噛むなど、食べ方が汚いと幻滅されてしまう可能性があるので、一度自分の食べ姿を点検してみましょう。
一口に「ぽっちゃり男子が好き」と言っても、見た目そのものが好きな場合もあれば、その見た目から連想される人となりが好きな場合もあり、一筋縄ではいかないようです。とはいえ、確実にぽっちゃり男子好きな女性が存在することは確認できたので、自分に自信を持っていきましょう。（小倉志郎）
【１】自分が「痩せなきゃ」というプレッシャーから解放されるから
「太ってる人からは『ダイエットして』とは言われないはず（笑）」（20代女性）というように、ぽっちゃり男子はぽっちゃり女子に対して寛容だろうと予想しているケースです。痩せ形の男子は、日ごろから「ぽっちゃりした子のほうが好き」と公言して、女子を安心させてあげましょう。
「太った男の人って着ぐるみっぽくてかわいい」（20代女性）というように、ぽっちゃり男子の見た目をキャラもののように好むパターンです。この場合、下手に鍛えたり痩せたりすると「そのままでいてほしかった…」と思われるので、注意が必要かもしれません。
【３】ナルシストではないため付き合いやすいから
「ぽっちゃりでナルシストってことはないはず」（10代女性）というように、ぽっちゃり男子の見た目への執着心の低さに好感を抱く女性もいるようです。ただし、あまりに見た目に気を使わないと恋愛対象外になってしまうので、清潔感を損なわない努力だけは怠らないようにしましょう。
【４】鍛えればすぐいい体になりそうで期待ができるから
「すでに脂肪があるんだから、あとは鍛えて筋肉に変えるだけ！」（20代女性）というように、トレーニング経験のある女性は、ぽっちゃり男子の未来の姿に期待するようです。とはいえ、鍛錬しなければいつまでもそのままなので、毎日少しずつでもトレーニングをしましょう。
【５】優しそうに見えて話しやすいから
「太っている人は温厚なイメージ」（20代女性）というように、ぽっちゃり男子に穏やかな性格を求める女子も多いようです。逆に、怒りっぽかったりすると「期待外れ！」と思われてしまうので、短気な人は努力して忍耐力を身につけましょう。
【６】一緒にいると相対的に自分が細く見えるから
「太った人といると自分が痩せて見えそう（笑）」（10代女性）というように、自分の引き立て役としてぽっちゃり男子を好ましく思う女子もいるようです。痩せ形の男性でも筋肉をつければ体は大きく見えるので、彼女が体形を気にしている場合は、筋トレをはじめてはいかがでしょうか。
【７】どんなときも落ち着いて見えて頼もしいから
「体の大きい男性のほうが余裕があるように見える」（10代女性）というように、完全にイメージではありますが、ぽっちゃり男子のほうが頼もしく見えるという声もあります。低い声や穏やかな話し方も「頼もしさ」の演出に一役買ってくれるので、話すときに意識しましょう。
【８】抱きしめられたときの柔らかい感触がよさそうだから
「疲れているときに抱きしめられたいかも」（20代女性）というように、スキンシップを取る相手は体格がいいほうが望ましいと思う女子もいるようです。そのために太る必要はありませんが、抱きしめるときに骨が当たらないよう気を付けるくらいの配慮は必要かもしれません。
【９】ご飯をおいしそうに食べてくれると気持ちがいいから
「太った人はいっぱい食べてくれるから好き」（10代女性）というように、男らしい食べっぷりにラブコールを送る人もいます。ただし、口を開けて物を噛むなど、食べ方が汚いと幻滅されてしまう可能性があるので、一度自分の食べ姿を点検してみましょう。
一口に「ぽっちゃり男子が好き」と言っても、見た目そのものが好きな場合もあれば、その見た目から連想される人となりが好きな場合もあり、一筋縄ではいかないようです。とはいえ、確実にぽっちゃり男子好きな女性が存在することは確認できたので、自分に自信を持っていきましょう。（小倉志郎）