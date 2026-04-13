特定非営利活動法人放課後NPOアフタースクール（東京都文京区）は、このほど「子どもの放課後の過ごし方や満足度、主たる居場所」に関する調査結果を発表しました。同調査によると、公立学童保育の退所時期は「小学3年生」が最多となり、退所後に「自宅で留守番」をする子どもは、自己肯定感やチャレンジ意欲が相対的に低い傾向が見られました。【調査結果を見る】学童保育の退所後、子どもはどう過ごしている？調査は、小学生の子