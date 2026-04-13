ベテラン社員の2人に1人が若手社員との会話で「わかったふり」をした経験がある――そんな調査結果が、GNヒアリングジャパン株式会社（神奈川県横浜市）による「職場における世代間の会話実態調査」でわかりました。「わかったふり」をしてしまった理由にはどのようなことがあるのでしょうか。【調査結果を見る】ベテラン社員が若手社員との会話で「わかったふり」をしてしまう理由は…調査は、聞こえに不安を感じている60〜75歳の