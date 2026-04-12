広報が説明…自身の投球に不満ソフトバンクの杉山一樹投手は11日、登板後にベンチを殴って左手を骨折。登録抹消になると、12日に球団広報が説明した。杉山は11日の日本ハム戦で9回に登板。2者を打ち取るも、水野に四球、水谷に内野安打を許し、清宮の適時打で1点を失っていた。球団広報によると、登板後に自身の投球への不満からベンチを殴ったという。12日に登録を抹消される。杉山は11日の試合を終えて7試合で防御率9.00