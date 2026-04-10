株式会社ゼロアクセル（本社：東京都千代田区、代表取締役：大福裕貴）運営のハウスクリーニング予約サイト「おうちにプロ」が、１００人（男性：４２、女性：５７、回答なし：１）にエアコン掃除の心理的ハードルに関するアンケート調査を実施した。「エアコン掃除の必要性は感じているか」という質問には４９％が「強く感じている」、４８％が「やや感じている」と回答し、９７％がエアコン掃除の必要性を感じている一方で、