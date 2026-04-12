４年前、東広島市の踏切で県立中学校に通っていた男子生徒が列車にはねられ死亡した事故について、 県が設置した第三者調査委員会は、「学校の指導や対応に不適切な点があった」とする調査結果をまとめました。 この事故は、２０２２年８月、県立中学校２年生だった１４歳の男子生徒が、東広島市内の踏切で列車にはねられ、死亡したものです。 事故後、学校が行った調査では、死亡の原因について「特定できていない」とする