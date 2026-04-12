企業向けの教育研修事業と採用支援事業を展開するジェイックは、2026年3月24日、同社が運営する「ジェイック 就職カレッジ」に登録している20代の求職者を対象に実施した「成長とワークライフバランス意識について」の調査結果を発表した。成長機会とワークライフバランスの考え方は調査では、「仕事を通じた成長」とワークライフバランスの考え方について聞いたところ、「ワーク重視のバランス型（基本は仕事と私生活を両立させ、