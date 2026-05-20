今日5月20日は、前線が次第に北上し、西日本から東日本の南岸に延びるでしょう。九州から近畿は雨や雷雨で、非常に激しい雨や激しい雨の降る所がありそうです。東海や関東、北陸も夜は次第に雨が降るでしょう。

今日20日は西から雨エリア拡大 激しい雨も

今日20日は、前線が次第に北上し、西日本から東日本の南岸に延びるでしょう。また、低気圧が西から近づく予想です。



九州南部は雨が降ったりやんだりするでしょう。九州北部や中国、四国、近畿も昼頃から雨や雷雨になりそうです。四国や近畿では雷を伴い非常に激しい雨(1時間50ミリ以上80ミリ未満)や激しい雨(1時間30ミリ以上50ミリ未満)の降る所があるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水に注意が必要です。車の運転は時間に余裕を持ち、道路冠水にも気をつけてください。





関東や東海、北陸は午前中は晴れ間がありますが、午後は雲が厚みを増して、夜になると次第に雨が降るでしょう。お帰りが遅くなる方は、雨具をお持ちください。東北では日差しが届くでしょう。ただ、夜は東北南部で雨の降る所がありそうです。北海道は南西部では朝まで雨が降るでしょう。東部では午後は所々で雨や雷雨になりそうです。沖縄は梅雨の中休みで、青空が広がるでしょう。

九州から関東で蒸し暑い

最高気温は、九州から関東では30℃前後まで上がる所が多いでしょう。昨日19日より低い所もありますが、湿度が高く、蒸し暑くなります。こまめな水分補給を心がけ、室内では適切にエアコンを使用してください。



北陸や東北は昨日19日より低いですが、平年を上回るでしょう。北海道は日本海側では昨日19日より高いものの、太平洋側では大幅に低くなりそうです。