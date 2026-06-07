【モデルプレス＝2026/06/07】元ももいろクローバー（現在は「ももいろクローバーZ」）のメンバーで女優の伊倉愛美（32）が6月7日、自身のInstagramを更新。第2子女児を出産したことを報告した。【写真】元ももクロメンバー、息子の写真公開◆伊倉愛美、第2子出産発表伊倉は「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と写真とともに報告。「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産