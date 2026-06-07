元ももクロ・伊倉愛美、第2子女児の出産報告「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きました」
【モデルプレス＝2026/06/07】元ももいろクローバー（現在は「ももいろクローバーZ」）のメンバーで女優の伊倉愛美（32）が6月7日、自身のInstagramを更新。第2子女児を出産したことを報告した。
【写真】元ももクロメンバー、息子の写真公開
伊倉は「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と写真とともに報告。「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産を迎えることができました」と振り返り「妊娠中から支えてくださった皆さまに、心から感謝しています」と感謝を伝えた。
最後には「二児の母として頑張っていきますので、これからもあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけている。
伊倉は2004年から3年間「天才てれびくんMAX」（NHK Eテレ）に“てれび戦士”としてレギュラー出演。2008年5月には「ももいろクローバー」に初期メンバーとして加入し、同年12月まで活動した。その後事務所を移籍し、2016年には初のソロワンマンライブを開催。その後フリーランスでの活動を経て、2023年8月に芸能事務所POE＋（ポエプラス）所属を発表した。
プライベートでは、2022年9月に中学高校の同級生で10年来の友人との結婚を発表。2024年11月には第1子出産を発表していた。（modelpress編集部）
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◆伊倉愛美、第2子出産発表
伊倉は「先日、第二子を出産いたしました。元気な女の子です」と写真とともに報告。「切迫早産で入院したりと不安な日々も続きましたが、おかげさまで無事に正期産を迎えることができました」と振り返り「妊娠中から支えてくださった皆さまに、心から感謝しています」と感謝を伝えた。
◆伊倉愛美「天てれ」「ももクロ」で名広める
伊倉は2004年から3年間「天才てれびくんMAX」（NHK Eテレ）に“てれび戦士”としてレギュラー出演。2008年5月には「ももいろクローバー」に初期メンバーとして加入し、同年12月まで活動した。その後事務所を移籍し、2016年には初のソロワンマンライブを開催。その後フリーランスでの活動を経て、2023年8月に芸能事務所POE＋（ポエプラス）所属を発表した。
プライベートでは、2022年9月に中学高校の同級生で10年来の友人との結婚を発表。2024年11月には第1子出産を発表していた。（modelpress編集部）
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