田中碧はW杯で輪島塗のすね当てを着用北中米ワールドカップ（W杯）に向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプを行っている日本代表は現地時間6月5日、練習を実施した。練習後に取材に応じたMF田中碧は、能登半島地震で被災した輪島市の職人と共同制作したすね当てをW杯に持参したことを明かし、「少しでも笑顔になってくれたら」と被災地への思いを語った。田中がこのすね当てと出会ったのは、被災地への訪問がきっかけだっ