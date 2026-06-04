夏本番に向けて必要になってくるのが熱中症への対策です。今からできる対策や注意すべきポイントを取材しました。高知市秦南町の高知市北消防署です。5月28日、防火服やガスボンベなどを身につけた隊員たちが火災現場を想定した訓練を行っていました。ホースを伸ばしての消火活動や要救助者の救出など、約1時間にわたり訓練を行いました。この日の高知市の最高気温は28度。訓練を終えた隊員の額には大粒の汗が。高知市消防局