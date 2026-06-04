グラビアアイドルの大貫彩香（33）が4日、インスタグラムを更新。第1子、第2子となる双子を妊娠したことを報告した。大貫は「この度、第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。そう…双子ちゃんです！」と報告し、エコー写真をアップ。「私たち夫婦も突然4人家族になる事に驚きつつ、念願の我が子に会える日を心待ちにしております。初めてのことへの不安もありますが、毎日お腹の中で頑張ってくれている小さ