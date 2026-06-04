グラビアアイドルの大貫彩香（33）が4日、インスタグラムを更新。第1子、第2子となる双子を妊娠したことを報告した。

大貫は「この度、第一子、第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。そう…双子ちゃんです！」と報告し、エコー写真をアップ。「私たち夫婦も突然4人家族になる事に驚きつつ、念願の我が子に会える日を心待ちにしております。初めてのことへの不安もありますが、毎日お腹の中で頑張ってくれている小さな命に、たくさんの幸せをもらっています」と思いをつづった。

体調や今後の仕事については「現在のところ経過は順調ですが、多胎妊娠のため、医師の指導のもと、より一層体調管理を大切にしながら過ごしております。これからも体調と相談しながらにはなりますが、できる限りお仕事も続けていきたいと思っています」と説明。「これからも大貫彩香らしく頑張っていきますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです 今後ともよろしくお願いいたします！」と呼びかけた。

大貫は24年10月、俳優でMr.JAPAN2022グランプリの石見海人（32）と結婚を発表した。