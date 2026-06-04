お腹が減る＝肉が食べたくなる。そんなワイルドな思考回路を持つ同胞に朗報!弁当界の巨人「ほっともっと」が、人気メニューの肉量を2倍にする新企画「倍盛(ばいもり)」をスタートさせたぞ〜!実はこれまで、「ほっともっとのおかずはウマいが、もっともっと食べたい」という切実な声や、「ひとつでは物足りないから弁当をふたつ買って食べている」という男性客の目撃情報が相次いでいたらしい。うん、その気持ち、よ〜くわかる。そ