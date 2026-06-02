朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が１日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、久々に復活した女子枠で強烈なキャラクターが登場。騒然となった。登場早々に、審査員席にいた溝口勇児ＣＯＯに抱きついたのは、元アイドル胡桃そら。「何で私なんすかマジで。てんちむと別れた