朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第２０回大会（６月１４日、福岡）に向けたオーディションの模様が１日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開され、久々に復活した女子枠で強烈なキャラクターが登場。騒然となった。

登場早々に、審査員席にいた溝口勇児ＣＯＯに抱きついたのは、元アイドル胡桃そら。「何で私なんすかマジで。てんちむと別れたんですよね。私と付き合ってください」と告白。溝口氏は抱え上げると、優しく椅子に座らせて頭をポンとした。

その後はオーディションを荒らし回り、椅子を投げ飛ばして乱闘を繰り広げるなど暴走。「おもんねえんだよ、お前ら。女子枠救いにきました私が。クソつまんねぇからよ！私が救いにきたんだよ」と叫び。朝倉も「こわいこわい。あいつバケモン」とつぶやいた。

その後、緒方友莉奈を挑発し続け、緒方が髪を掴んで大乱闘に。「大人げねえマジで」と叫び、朝倉も呆れた様子で「もういいや取りあえず終わりますか」と、終了を宣言した。