アリゾナ州
『アリゾナ州』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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守護神ディアスが逆転サヨナラ被弾、ドジャースが今季最悪の７連敗
9回に守護神ディアスがサヨナラ2ランを浴び逆転負けとなっている
スポーツ報知
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ドジャースが7連敗、守護神ディアスが復帰後4試合で4失点と不振
スポーツ報知
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佐々木朗希が6回2失点でQS達成も、ドジャースは逆転サヨナラで7連敗
最速163キロを計測し今季6度目のQSを記録したが6勝目はお預けとなった
スポーツ報知
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佐々木朗希がDバックス戦に先発し5回2失点、マウンドで転倒しかける場面も
5回にマウンド上の足跡でバランスを崩し転倒しかけたが続投している
スポーツ報知
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ヌートバーがWBC同僚・佐々木朗希から移籍後初長打となる中越え二塁打
WBC日本代表の同僚・佐々木朗希から移籍後初長打の二塁打を放った
スポーツ報知
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ヌートバーが大谷翔平らのドジャースと同地区に移籍「会えるのは楽しみ」
佐々木朗希・大谷翔平との対戦は「楽しみだが簡単ではない」と語った
スポーツ報知
2026年7月31日
2026年7月25日
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WaymoがUberとのロボタクシー提携解消を検討、両社の対立が深まる
両社は車両管理や展開制約を巡り対立し、フェニックスでは既に連携を終了している
GIGAZINE（ギガジン）
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AIエージェント「Genspark」幹部が語る、雇用代替が止まらない理由
デイリー新潮