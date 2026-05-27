人気ゲーム『ドラゴンクエスト』が発売から40周年を迎えた27日、この夏開催が予定されているドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエストthe DIVE-まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の情報が発表されました。■シリーズ1作目の裏側を展示開発資料や原画など記念展では、没入型のアトラクション『ドラゴンクエスト VR RIDE』をはじめ、エリアごとに様々なコンテンツが配置されます。2階COVER・神殿エリアではシリーズ1作目となる『ド