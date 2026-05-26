兵庫県たつの市新宮町の住宅で母親（74）と次女（52）が殺害された事件で、2人の遺体が発見される3日前、殺害に関与したとされる男が職務質問を受けた際、所持金が500円あまりだったことが捜査関係者への取材でわかった。兵庫県警・たつの署捜査本部は5月24日、殺人容疑で逮捕状を取った無職・大山賢二容疑者（42）を全国に指名手配した。殺人容疑で指名手配されている大山賢二容疑者（42）〈2026年5月17日撮影〉※画像提供・