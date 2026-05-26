大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）が、マイナー降格の危機を脱した。「キム・ヘソン劇的生存！」 ドジャースは2026年5月26日（日本時間）、本拠地ドジャー・スタジアムでコロラド・ロッキーズと対戦し、キムは「8番・セカンド」でスタメン出場した。 この日、開幕から負傷者リスト入りしていたキケことエンリケ・ヘルナンデス選手（34）が復帰。ヘルナンデスの戦線復帰に伴い、サンテ