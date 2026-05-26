Jリーグは５月26日、アビスパ福岡に対し、罰金100万円とけん責の懲罰を決定したと発表した。Jリーグによると、懲罰の対象となったのは、福岡の前監督がスタッフに対して行なったハラスメントに該当する行為への対応。クラブの内部統制に不備があったという。クラブがこれらの行為を防止し、また発生した場合に早期に発見して是正するための体制を十分に整備していなかったと指摘。この内部統制上の不備が、Jリーグの社会的信