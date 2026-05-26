福岡に前監督の“ハラスメント問題”で罰金100万円。Jリーグが複数の問題点を指摘「経営陣による牽制を怠っていた」
Jリーグは５月26日、アビスパ福岡に対し、罰金100万円とけん責の懲罰を決定したと発表した。
Jリーグによると、懲罰の対象となったのは、福岡の前監督がスタッフに対して行なったハラスメントに該当する行為への対応。クラブの内部統制に不備があったという。
クラブがこれらの行為を防止し、また発生した場合に早期に発見して是正するための体制を十分に整備していなかったと指摘。この内部統制上の不備が、Jリーグの社会的信用を毀損したと判断された。
Jリーグは裁定委員会への諮問を経て今回の懲罰を決定し、併せて福岡に対し、同種事案の再発防止を期すために必要な措置の実施を依頼した。
福岡に科された懲罰は、罰金100万円と、けん責（始末書をとり、将来を戒める）の２点である。Jリーグは、懲罰の重さを決めるにあたり、いくつかの事情を参考にしている。
クラブが従前から存在していた通報窓口の再周知や、新たな再発防止措置を具体的に検討し、一部をすでに実施している点は考慮された。一方で、マイナス面も複数指摘されている。
各種ハラスメント研修の実施などが不十分で、暴言やハラスメント行為を未然に防ぐために必要な知見を習得する機会の提供が足りていなかった。また、2025年７月の経営体制変更以降、役員が試合前のミーティングに参加するなどの取り組みを行わなくなり、「経営陣による前監督に対する牽制を怠っていた」点も挙げられた。
さらに、強化部長による報告以外のレポーティングライン（各種通報窓口、報告基準の策定など）の整備も怠っていたとされている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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Jリーグによると、懲罰の対象となったのは、福岡の前監督がスタッフに対して行なったハラスメントに該当する行為への対応。クラブの内部統制に不備があったという。
クラブがこれらの行為を防止し、また発生した場合に早期に発見して是正するための体制を十分に整備していなかったと指摘。この内部統制上の不備が、Jリーグの社会的信用を毀損したと判断された。
福岡に科された懲罰は、罰金100万円と、けん責（始末書をとり、将来を戒める）の２点である。Jリーグは、懲罰の重さを決めるにあたり、いくつかの事情を参考にしている。
クラブが従前から存在していた通報窓口の再周知や、新たな再発防止措置を具体的に検討し、一部をすでに実施している点は考慮された。一方で、マイナス面も複数指摘されている。
各種ハラスメント研修の実施などが不十分で、暴言やハラスメント行為を未然に防ぐために必要な知見を習得する機会の提供が足りていなかった。また、2025年７月の経営体制変更以降、役員が試合前のミーティングに参加するなどの取り組みを行わなくなり、「経営陣による前監督に対する牽制を怠っていた」点も挙げられた。
さらに、強化部長による報告以外のレポーティングライン（各種通報窓口、報告基準の策定など）の整備も怠っていたとされている。
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