福岡に前監督の“ハラスメント問題”で罰金100万円。Jリーグが複数の問題点を指摘「経営陣による牽制を怠っていた」

福岡に前監督の“ハラスメント問題”で罰金100万円。Jリーグが複数の問題点を指摘「経営陣による牽制を怠っていた」