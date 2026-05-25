高市政権が掲げる“攻めの予防医療”について政府は25日、男性・女性固有の「健康課題」について論点整理をまとめました。高市政権は健康寿命を延ばし、社会保障の担い手を増やすことなどを目的とした“攻めの予防医療”をすすめています。政府は25日、“攻めの予防医療”に関する会合をひらき、男性・女性固有の「健康課題」について論点整理をまとめました。会合では、これまで佐藤啓官房副長官を議長とし、男性・女性それぞれが