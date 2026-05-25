秋田朝日放送 県内ではこの週末も各地でクマの目撃が相次ぎました。生活圏に出没するクマに十分注意が必要です。 警察によりますと、23日午前１１時半ごろ、秋田市下北手桜のノースアジア大学明桜高校で、生徒が校舎から屋外に出たところ学校敷地西側の草むらに、体長およそ１メートルのクマ１頭がいるのを目撃しました。 また、警察とツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、25日午前