新型エルグランドは「3層構造」のラインナップを狙っている!?日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2026年5月8日、今夏発売予定の新型エルグランドをベースにしたカスタムカー「エルグランド AUTECH（オーテック）」と「エルグランド AUTECH LINE（オーテックライン）」のデザインを公開しました。なかでも注目したいのが、絶妙な立ち位置に置かれたAUTECH LINEです。【画像】これが「新型エルグランド」のカスタム「AU