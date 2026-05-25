新型エルグランドは「3層構造」のラインナップを狙っている!?

日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2026年5月8日、今夏発売予定の新型エルグランドをベースにしたカスタムカー「エルグランド AUTECH（オーテック）」と「エルグランド AUTECH LINE（オーテックライン）」のデザインを公開しました。

なかでも注目したいのが、絶妙な立ち位置に置かれたAUTECH LINEです。

【画像】これが「新型エルグランド」のカスタム「AUTECH LINE」です！ 画像で見る（30枚以上）

最上級のAUTECHが内外装を徹底的に作り込んだ仕様であるのに対し、AUTECH LINEは“手が届く上質感”を狙った仕様にまとめられています。

外装にはダークメタルグレーのフロントグリルや専用フロントプロテクター、18インチ専用アルミホイール、メタル調ドアミラーを採用。

内装では、ブラック基調のシート地に、柔らかな触感の合成皮革素材「テーラーフィット」を組み合わせています。

AUTECH LINEは、標準モデルと最上級カスタムカー AUTECHの中間を埋める仕様として、すでに「セレナ」「ノート」「ルークス」「キャラバン」などに設定されています。

湘南生まれのカスタムカーブランド“AUTECH”譲りの華やかさを持たせながら、ナッパレザーや複雑なキルティング、ブルーステッチといったコストの掛かる演出を整理することで、「ちょうどいい上級仕様」にまとめているのが特徴です。

この構図で思い出されるのが、トヨタの先代（3代目）「アルファード」で圧倒的な人気を誇ったグレード「S“Cパッケージ”」です。

同グレードは、エアロ仕様である「S」の迫力あるルックスをベースに、人気装備をバランスよく組み合わせることで、“見た目の満足感”と“価格”を両立。先代アルファードを代表する売れ筋グレードになりました。

今回のエルグランドAUTECH LINEも、まさにそれに近い役割が与えられているように感じます。

実際、新型エルグランドでは、従来型のような「標準車」と押し出し感を強めたエアロボディの「ハイウェイスター」の明確なデザイン分けが現時点で明らかになっていません。

従来のように2つのデザインを大きくつくりわけ、多数のグレードを展開する構造は、生産工程や部品点数の面で負担が大きくなります。

新型エルグランドは、ベースデザインそのものの存在感を高めており、標準モデルでも十分な迫力と上質感を備えていることから、「ハイウェイスター」は不要となったのかもしれません。

しかしながら、SNS上では「もっと押し出し感が欲しい」といった声も上がっています。

大型ミニバン市場では、フロントマスクの迫力や夜間の存在感が、購入判断を左右する重要な要素です。アルファード／ヴェルファイアのような華やかなデザインを好む層は、依然として少なくありません。

おそらく日産とNMCは、そうした「もう少し華やかさが欲しい」という需要を、AUTECH LINEに集約する戦略を描いているのでしょう。

標準車を“上質なベースモデル”、AUTECH LINEを“売れ筋の上級仕様”、そしてAUTECHを“ブランドを象徴する最上級仕様”として展開する、三層構造で展開しようとしているように考えられます。

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限られた仕様数で効率を高めながら、ユーザーが求める“見た目の満足感”をしっかり押さえにきた新型エルグランド AUTECH LINE。

価格を抑えながら上級感を高めた“現実路線のプレミアム仕様”であり、「コストを抑えながらカッコよさを追求したい」と考えるユーザーにとって、本命グレードになる可能性があります。

価格についてはまだ明らかにされていませんが、仮に価格が750万円前後に収まれば、アルファードの牙城を崩すこともできるかもしれません。

将来的に「街で一番見かけるエルグランドはAUTECH LINEだった」となる可能性も、十分ありそうです。