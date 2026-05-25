お台場海浜公園をはじめとする港区・江東区・品川区の広域を会場として開催される『ポケモン GO』を楽しむリアルイベント「Pokémon GO Fest：東京」10周年を迎える特別な年として、東京都全域（※島嶼部を除く）にプレイエリアを拡大した「街中ゲームプレイ」が先行して2026年5月25日より開催されています☆ 『ポケモン GO』リアルイベント「Pokémon GO Fest：東京」 まち探検チケット（1DAY）：3,000円