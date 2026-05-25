お台場海浜公園をはじめとする港区・江東区・品川区の広域を会場として開催される『ポケモン GO』を楽しむリアルイベント「Pokémon GO Fest：東京」

10周年を迎える特別な年として、東京都全域（※島嶼部を除く）にプレイエリアを拡大した「街中ゲームプレイ」が先行して2026年5月25日より開催されています☆

『ポケモン GO』リアルイベント「Pokémon GO Fest：東京」

まち探検チケット（1DAY）：3,000円（5月25日〜6月1日のうち1日、島嶼部と公園会場を除く、街中ゲームプレイのみ）※公園チケット（公園会場と街中の両方でプレイ）は完売しました

メインイベント開催期間：2026年5月29日（金）〜6月1日（月）

イベントアワー（入替制）：（午前の部）10:00〜14:00／（午後の部）16:00〜20:00

公園会場：お台場海浜公園（港区）、シンボルプロムナード公園（江東区）、潮風公園 （品川区）、ほか

街中ゲームプレイ期間 ： 2026年5月25日（月）〜6月1日（月）

イベント開催時間：10:00 〜20:00

街中ゲームプレイエリア： 東京都内全域 ※島嶼部と公園会場を除く

ナイアンティックが、2026年5月29日から6月1日までの4日間、世界中のトレーナーが集結する『ポケモン GO』にとって過去最大規模となるリアルイベント「Pokémon GO Fest （ポケモン ゴー フェスト）2026：東京」を開催。

お台場海浜公園をはじめとする港区・江東区・品川区の広域を会場として『ポケモン GO』を楽しむリアルイベントです。

今回は10周年を迎える特別な年として、東京都全域（※島嶼部を除く）にプレイエリアを拡大した「街中ゲームプレイ」が先行して5月25日より開催されています。

街中ゲームプレイに特化した世界初となる「まち探検チケット」の実装をはじめ、過去最大規模の取り組みです。

世界中のトレーナーが集まる『ポケモン GO』の祭典「Pokémon GO Fest」

ゲーム内での特別な体験はもちろん、街歩きやフォトスポット、ダンスステージ、スタンプラリー、限定展示など、ゲームを普段あまりプレイしない方でも楽しめるコンテンツを展開し、会場内には無料で楽しめるコンテンツも多数登場予定です。

「ピカチュウ」との写真撮影や街中装飾、都内各地で展開される特別企画など、この期間だけの『ポケモン GO』の世界を体感できます☆

※イベントに関する詳細は公式WEBサイトより確認ください

リアルイベントの体験：東京臨海副都心 台場・青海地区対象

「Pokémon GO Fest 2026：東京」の公園会場となる東京臨海副都心（台場・青海地区）ではイベント期間限定のブースや会場装飾が登場。

また、「ピカチュウ」のステージショーや参加型の「ピカチュウ音頭」など、ゲームプレイと一緒に楽しめる体験が用意されています。

「Pokémon GO Fest 2026：東京」限定のフォトスポット

会場内にはイベント限定の装飾やフォトスポットが登場。

イベントならではの記念撮影を楽しめます。

「ピカチュウダンスステージ」の開催

ポケモンKidsTVや音楽に合わせて「ピカチュウ」たちがダンスショーを披露。

子どもから大人まで楽しめるステージコンテンツです。

やぐらを囲んで楽しむ「ピカチュウ音頭 in GO Fest」

大きなやぐらを囲みながら「ピカチュウ」と一緒に「ピカチュウ音頭」を楽しめる特別企画。

夏祭りのような雰囲気を体感できます。

ポケモンたちの装飾を楽しめる「ポケジェニック」

会場周辺には、さまざまなポケモンのフォトジェニックな装飾が登場。

散策しながら写真撮影を楽しめます。

東京都全域 （※島嶼部を除く）対象

東京臨海副都心 (台場・青海地区)の公園会場でのセッションを終えた後も、東京の街に繰り出して「Pokémon GO Fest 2026：東京」の新たな冒険に挑戦可能。

街中でのゲームプレイは公園会場のチケットを所持されていない方も「まち探検チケット」を購入することで楽しめます。

お買い物キャンペーン

対象店舗でグッズなどを購入し、『ポケモン GO』のゲーム画面を提示された方を対象に実施される、お買い物キャンペーン。

ゲーム画面を提示することでイベントオリジナルシールがプレゼントされます。

虎ノ門ヒルズ＆六本木ヒルズ 特別フォトブース

虎ノ門ヒルズと六本木ヒルズに、特別フォトブースを設置。

『ポケモン GO』のAR機能を活用し、お気に入りのポケモンと記念撮影ができる特別フォトブースが登場します。

貴重なロード画面のアート展示

「アイルしながわ」にて実施されるのは、貴重なロード画面のアート展示。

普段は『ポケモン GO』のアプリ起動時にしか見られない、貴重なロード画面のアートが特別に展示されます。

ピカチュウサンバイザー配布

4つの都立公園で東京グリーンビズとコラボレーションし、ピカチュウサンバイザーを配布。

緑あふれる都立公園を訪れて、東京の緑を満喫することができます。

東京の魅力を再発見できる「公式ルート」

東京の魅力を再発見できる「公式ルート」を展開。

『ポケモン GO』を楽しみながら、地域のおすすめスポットやグルメを巡ることができます。

イベントオリジナルコースター

期間限定で近隣の対象宿泊施設内の一部飲食店にイベントオリジナルコースターが登場。

対象となるのは「グランドニッコー東京 台場」「ダブルツリーbyヒルトン東京有明」「ホテルトラスティ東京ベイサイド」「相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明 」です。

【新情報】“東京”を巡ろう、都内3区に「GOスタンプラリー」が新登場

登場日：2026年5月25日（月）

港区・江東区・品川区に、それぞれ1つずつ合計3つのスタンプラリーが登場。

ゲーム内の指定されたポケストップでスタンプを集めると、集めたスタンプの数に応じて、3区のランドマークが含まれるロケーション背景が付いたポケモンを捕まえることができます。

東京都内のみを舞台に完結する「GOスタンプラリー」の実施は今回が初めての取り組みで、これらのスタンプラリーは「Pokémon GO Fest 2026：東京」のチケットを所持されていない方も楽しめます。

「ポケふたスタンプラリー」とあわせて、東京都内の“まち探検”が楽しめる企画です。

ゲームプレイ体験

開催エリア：東京臨海副都心（台場・青海地区）および東京都内各所

開催期間：2026年5月29日（金）〜6月1日（月）

※街中ゲームプレイは5月25日（月）より先行スタート

※一部コンテンツはチケット購入者限定

東京臨海副都心（台場・青海地区）および東京都内各所にてゲームプレイを可能。

スペシャルリサーチやレイドバトルなど、東京各所でさまざまな企画や体験コンテンツを展開予定です。

「ゼラオラ」のスペシャルリサーチ

幻のポケモン「ゼラオラ」が『ポケモン GO』に初登場。

公園会場では「ゼラオラ」との出会いにつながる特別な「スペシャルリサーチ」を楽しめます。

「スーパーメガレイド」

公園会場にて実施される「スーパーメガレイド」

公園にいるトレーナーたちが協力して「メガミュウツーX」「メガミュウツーY」に挑む大規模なレイドバトルが開催されます。

「メガミュウツーX」「メガミュウツーY」先行体験

「メガミュウツーX」「メガミュウツーY」の先行体験を実施。

スーパーメガレイドに参加された方は、メガレベルが解放された状態の「ミュウツー」と出会えるチャンスも！

「街中でのゲームプレイ」の「タイムチャレンジ」

東京の4つのエリアを巡りながら「タイムチャレンジ」に挑戦。

条件を達成すると、イベント限定のゲーム内メダル等を獲得できます。

「ミュウツー」が「レイドバトル」に登場

「ミュウツー」が「レイドバトル」に登場。

「ミュウツー」が、イベントの全期間にわたって都市全域の「レイドバトル」に登場します。

新たな衣装を身にまとったポケモンが登場

新たな衣装を身にまとったポケモンが登場。

東京会場では、ミスティックキャップをかぶった特別な「ピカチュウ」が出現します。

「コミュニティセレブレーション」を国内2都市で開催

開催日：

・東京：2026年7月11日（土）10:00〜19:00

・宮城：2026年7月12日（日）10:00〜19:00

「Pokémon GO Fest 2026：グローバル」の開催期間中には、地域のコミュニティと交流できる無料イベント「コミュニティセレブレーション」を世界の26ヶ所で実施。

『ポケモン GO』一色となった会場で、ワクワクする現地ならではのアクティビティや特別なプレゼントが用意されます。

地域のコミュニティを見つけて「メガミュウツー」の「レイドバトル」に挑んだり、多くのポケモンとの出会いが楽しめます。

日本では東京都と宮城県で実施される予定です。

「Pokémon GO Fest」とは

スケジュール：

「Pokémon GO Fest：シカゴ」開催都市：アメリカ イリノイ州シカゴ、グラント・パーク開催日時：2026年6月5日（金）〜 2026年6月7日（日）チケット制の街中ゲームプレイは2026年6月4日（木）から開始「Pokémon GO Fest：コペンハーゲン」開催都市：デンマーク、コペンハーゲン、フェレパーケン開催日時：2026年6月12日（金）〜 2026年6月14日（日）チケット制の街中ゲームプレイは2026年6月11日（木）から開始

1年に1度、世界各地域（アジア太平洋地域／ヨーロッパ／アメリカ）から選ばれた3都市に世界中のトレーナー（ユーザー）が集結し、ともに探索を楽しむ『ポケモン GO』の最大のリアルイベント「Pokémon GO Fest（ゴーフェスト）」

2018年にアメリカ・シカゴで初めて開催されて以来、これまでに世界各国の主要都市で実施され、数多くのトレーナーが国境を越えて旅をしながら参加する、唯一無二のコミュニティ体験が提供されてきました。

2026年の「Pokémon GO Fest」は、日本・東京、

アメリカ・シカゴ、

そしてデンマーク・コペンハーゲンの世界3都市で開催予定。

イベントでは、開催期間中、対象となるエリアが『ポケモン GO』の世界観で彩られます。

公園会場には特別な装飾やフォトスポットが設置されるほか、トレーナー同士がリアルに交流できるエリアも登場。

さらに、ゲーム内では普段なかなか出会うことができない特別なポケモンとの遭遇や、全世界のトレーナーと協力して挑むグローバルなチャレンジなど、リアルとデジタルが融合した『ポケモン GO』ならではのアクティビティが多数用意されています。

また、チケットを所持されていない方も楽しめる企画やポケモンたちのグリーティングも予定されており、『ポケモン GO』通じて、開催地域のすばらしい魅力を堪能いただけるリアルイベントを目指しています。

『ポケモン GO』10周年を飾る過去最大規模の祭典。

2026年5月29日より4日間にわたり開催される「Pokémon GO Fest 2026：東京」の紹介でした☆

お台場海浜公園を中心に港・江東・品川で開催決定！『ポケモン GO』リアルイベント「Pokémon GO Fest：東京」 お台場海浜公園を中心に港・江東・品川で開催決定！『ポケモン GO』リアルイベント「Pokémon GO Fest：東京」 続きを見る

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