物語創作における「怯え」は何に怯えているかを描くことで、その人物像の物語性を如実に印象づけることができる！ おびえ［英：Scare］ 怯えの意味 恐れてびくびくすること。 怯えの類語 臆病小心恐縮恐怖戦慄畏怖心配物怖じ畏縮怖気など 怯えにおける体（フィジカル）の反応 震える血の気が引く表情が消える膝ががくがくする腰が引ける立ちすくむ冷や汗をかく目が泳ぐ思わず後ずさる