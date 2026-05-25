物語創作における「怯え」は何に怯えているかを描くことで、その人物像の物語性を如実に印象づけることができる！【プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑】

物語創作における「怯え」は何に怯えているかを描くことで、その人物像の物語性を如実に印象づけることができる！

おびえ［英：Scare］

怯えの意味

恐れてびくびくすること。

怯えの類語

臆病 小心 恐縮 恐怖 戦慄 畏怖 心配 物怖じ 畏縮 怖気など

怯えにおける体（フィジカル）の反応

震える

血の気が引く

表情が消える

膝ががくがくする

腰が引ける

立ちすくむ

冷や汗をかく

目が泳ぐ

思わず後ずさる

深呼吸して気持ちを切り替える

体が冷たくなる

怖くて人に縋りつく

頭が痛くなる

動けなくなる

落ち着こうと目を閉じる

息づかいが荒くなる

驚きにおける心（メンタル）の反応

弱気になる

おどおどする

不安でいっぱい

早く現状から抜け出したい

気が気でない

早く嫌なことが過ぎ去ってほしい

誰かと一緒にいたい

ぐずぐず尻込みする

こうなった原因を考えて後悔する

気が小さくなる

周囲が気になる

気味が悪いと感じる

これからどうすればいいか、迷いが生じる

思考が混乱する

自分に自信がなくなる

何に「怯え」を抱くかで、その人となりがわかってくる

キャラ造成において人物像の物語性を如実に印象づける

内面の揺れを表す感情語彙が「怯え」です。相手に対して抱く気持ちというより、自分自身のなかに芽生えて葛藤する脆弱な感情の「怯え」は、登場人物の心の動きを表現する際に便利です。キャラ造成するときも、何に「怯え」を抱いているかを描けば、その人物像の物語性を如実に印象づけることが可能となります。

もし、海に対して「怯え」る男なら、過去に溺れたとか水難事故に遭ったなどのトラウマを想起させます。暴言を吐く男にひどく「怯え」てしまう女なら、元彼か父親の影響を受けているのかもしれないと想像できます。将来に対して漠然とした「怯え」を抱える子どもなら、心根の弱さや未熟さを彷彿させます。さらに物語創作においては「怯え」からの脱却で、その人物の成長を表せます。弱い心に打ち勝ち、強い自信を手に入れたいという成熟や進歩を描くなら、序盤で「怯え」をフラグといて使いましょう。

出典：『プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑』秀島迅