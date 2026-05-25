YOASOBIのボーカルとして活躍するシンガーソングライターの幾田りら（ikura）が、初の単独韓国公演を成功裏に終えた。5月23日・24日の2日間、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールにて、幾田りらの単独来韓コンサート『Lilas LIVE TOUR 2026 "Laugh" in Seoul』が開催された。【一問一答】幾田りら、韓国で応えた10の質問当初は1公演のみの予定だったが、チケット発売直後に全席完売を記録したため、追加公演が決定したこと