クオンタムソリューションズがストップ高の１５６円でカイ気配となっている。前週末２２日の取引終了後に、ＡＩインフラストラクチャ（ＡＩＤＣ）事業を２７年２月期から本格的に推進していくと発表しており、これを好感した買いが流入している。ＧＰＵ設備、データセンター利用、運営体制及び資金調達などについては、外部資金及び戦略パートナーの活用を前提として検討を進めているとしており、