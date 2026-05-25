ここ数年、猛暑の救世主として夏のマストアイテムに定着してきたハンディ扇風機。大手メーカーも参入し、本格的な機能を備えたモデルも増えてきました。そして、ついにシャープからも登場。お馴染みのプラズマクラスターを搭載した「プラズマクラスターオウルフローハンディファン（PJ-HS01）」（予想実勢価格：9900円前後）が登場！ 5月28日より発売されます。まず注目したいのがハンディファンとは思えない大風量。これは同社サ